Уральские полицейские, которые обходят больных коронавирусом, получили индивидуальные защитные комплекты

11:49 | 21.03.2020

Фото: 900igr.net

Уральским участковым передали более 300 одноразовых противоэпидемических комплектов. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Свердловской области по информированию населения об эпидемической ситуации в регионе.



Поскольку полицейские сопровождают медиков при обходе домов уральцев, которые могли контактировать с больными коронавирусной инфекцией, они получили одноразовые противоэпидемические комплекты. Каждый комплект состоит из комбинезона, фартука, респиратора, очков, а также – по паре нарукавников, бахил и перчаток.



Защитные костюмы выделили из запасов областного госрезерва материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации ЧС, говорится в сообщении правительства. Задействовали запасы для того, чтобы максимально оперативно защитить здоровье полицейских.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»