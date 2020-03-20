В родительскую субботу в храмах Екатеринбурга пройдет особое поминовение православных христиан

11:44 | 21.03.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 21 марта, во всех храмах Екатеринбургской епархии пройдет особое поминовение умерших православных христиан. Так верующие горожане отметят вторую родительскую субботу Великого поста.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в этот день в храмах совершается особое поминовение усопших. Кроме того, по традиции православные верующие посещают могилы на кладбищах.



«В родительские субботы Православная Церковь совершает вселенские или родительские панихиды - заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов», – сообщают в пресс-службе.



Во время будних дней Великого поста обычная литургия не совершается без большого праздника. А потому литургическое поминовение усопших тоже совершается реже. «Чтобы не лишать умерших молитвенного представительства о них, Церковь установила три особых дня для молитвы о них Великим постом. Это субботы второй, третьей и четвертой седмиц поста. И в эти дни важно само наше присутствие за литургией и наша молитва об усопших», – добавили в епархии.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»