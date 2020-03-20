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11:44 | 21.03.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В родительскую субботу в храмах Екатеринбурга пройдет особое поминовение православных христиан

Сегодня, 21 марта, во всех храмах Екатеринбургской епархии пройдет особое поминовение умерших православных христиан. Так верующие горожане отметят вторую родительскую субботу Великого поста.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в этот день в храмах совершается особое поминовение усопших. Кроме того, по традиции православные верующие посещают могилы на кладбищах.

«В родительские субботы Православная Церковь совершает вселенские или родительские панихиды - заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов», – сообщают в пресс-службе.

Во время будних дней Великого поста обычная литургия не совершается без большого праздника. А потому литургическое поминовение усопших тоже совершается реже. «Чтобы не лишать умерших молитвенного представительства о них, Церковь установила три особых дня для молитвы о них Великим постом. Это субботы второй, третьей и четвертой седмиц поста. И в эти дни важно само наше присутствие за литургией и наша молитва об усопших», – добавили в епархии.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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