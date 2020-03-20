В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего подростка. Он ушёл из дома неделю назад

09:10 | 21.03.2020

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Свердловской области "Вконтакте"

В Екатеринбурге начались поиски 15-летнего школьника, который пропал ещё неделю назад. Мальчика зовут Платунов Парвиз Вячеславович, он ушел из дома 13 марта, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.



Как сообщили в полиции, Парвиз и ранее уходил из дома. Сейчас его поиском занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».



Приметы: рост 150 см, xудощавое телосложение, светло-русые волосы. Подросток был одет в тёмную куртку, сиреневую рубашку, спортивные штаны и чёрные ботинки на белой подошве.



Если вам известно что-нибудь о местонахождении Парвиза, сообщите об этом инфоргу поиска 8-922-21-90-672(Олеся) или в отделение полиции по телефону 356-42-06.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»