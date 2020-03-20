Мэрия Екатеринбурга подала в суд на общественную организацию лидера азербайджанской диаспоры на Урале

00:07 | 21.03.2020

Фото: URA.RU

Администрация Екатеринбурга требует от свердловской областной общественной организации «Азербайджан», возглавляемой Шахином Шыхлински, 732 тысячи рублей. С соответствующим иском о взыскании задолженности мэрия обратилась в Арбитражный суд Свердловской области.



Речь идет о задолженности по договору аренды земельного участка на улице Репина площадью 2008 кв.м. рядом с татаро-башкирским кладбищем. Мэрия выделяла землю под строительство мечети.



Шыхлински не оплачивал аренду с января 2017 года по ноябрь 2019 года. Судебное разбирательство назначено на 27 апреля.



Добавим, что в настоящее время СООО «Азербайджан» находится в процессе ликвидации.

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