В Екатеринбурге на Уралмаше грузовик сбил пенсионерку с коляской

22:28 | 20.03.2020

Фото: Е1

В уральской столице на Уралмаше сегодня грузовика Hyundai сбил 69-летнюю женщину с коляской. Инцидент случился возле дома по адресу проспект Космонавтов, 23а.



Как передает портал Е1, инцидент случился в пешеходной зоне. Водитель заезжал на тротуар, чтобы разгрузиться в аптеке, но, двигался задним ходом, не удостоверился, что на его пути никого нет.



Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, ребенок в аварии не пострадал, а женщину увезли в больницу №23 с подозрением на сотрясение мозга и ушибами.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»