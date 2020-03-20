Все кинотеатры Екатеринбурга закроются на карантин

21:38 | 20.03.2020

Фото: avangard.rbsmi.ru

В Екатеринбурге с завтрашнего дня все кинотеатры будут закрыты на карантин. Горожан не будут пускать даже на сеансы, куда продается до 50 билетов, об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.



Карантин продлится до 12 апреля. Кроме того, будут закрыты детские игровые зоны в торговых центрах.



Напомним, ранее все учреждения культуры объявили, о том, что в связи с карантином будут работать в онлайн-режиме.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»