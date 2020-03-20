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21:25 | 20.03.2020
В Екатеринбурге приземлился самолет из-за сообщения о минировании
Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, речь идет о рейсе S7-1175. В момент приземления на борту рейса находились 111 пассажиров, в том числе 7 детей. Сейчас самолет проверяют сотрудники линейного отдела МВД на транспорте и спасатели МЧС.
В аэропорту Кольцово ситуацию пока что никак не комментируют.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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