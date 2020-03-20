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21:25 | 20.03.2020

В Екатеринбурге приземлился самолет из-за сообщения о минировании

В уральской столице после сообщения о минировании приземлился самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Екатеринбург.

Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, речь идет о рейсе S7-1175. В момент приземления на борту рейса находились 111 пассажиров, в том числе 7 детей. Сейчас самолет проверяют сотрудники линейного отдела МВД на транспорте и спасатели МЧС.

В аэропорту Кольцово ситуацию пока что никак не комментируют.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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