Управляющие компании и ТСЖ стали обрабатывать подъезды многоквартирников в Свердловской области

20:35 | 20.03.2020

Фото: news.myseldon.com

По указу губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области усилили противоэпидемиологические меры в жилом фонде. С 20 марта подъезды многоквартирных домов в регионе проходят ежедневную противовирусную обработку.



Контролируют обработки региональное МинЖКХ и департамент строительного и жилищного надзора Свердловской области.



Следует отметить, что некоторые компании начали обработку подъездов ещё несколько дней назад. Особое внимание УК должны уделять обеззараживанию входных групп, лифтов, перил, нижних этажей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»