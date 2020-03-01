В Екатеринбурге закроется движение транспорта по улице Хасановской

19:40 | 20.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице в связи со строительством ливневой канализации с 24 марта по 17 апреля будет закрыто движение по улице Хасановской. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке в районе дома №32 по улице Шаумяна.



Ремонтом будет заниматься ООО СК «ДКС». После проведения работ организация восстановит элементы нарушенного благоустройства.



Граждан попросили с пониманием относиться к временным неудобствам. Во время ремонта им придется объезжать участок по улицам Шаумяна, Советских женщин и переулку Фёдорва.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»