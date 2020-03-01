Состояние заболевших коронавирусом в Свердловской области оценивается как «удовлетворительное»

19:13 | 20.03.2020

Фото: 1obl.ru

Шестеро пациентов, поступивших в больницу с диагнозом COVID-19 в Свердловской области находятся в удовлетворительном состоянии. У медиков нет серьезных опасений.



Женщина, которая стала первой заболевшей уже идет на поправку. Её состояние при поступлении в больницу назвали легким.



По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, всех заболевших выявили благодаря системе по отслеживанию людей из группы риска, то есть вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран с наличием симптомов ОРВИ, а также отслеживанию их контактов. Также Креков отметил, что врачи, работающие с пациентами из группы риска, будут получать дополнительные выплаты.



Напомним, что сейчас врачи изолируют всех граждан, прибывших из заграницы. Ранее такие меры принимали только по отношению к людям, возвращавшихся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»