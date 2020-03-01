Свердловское Минприроды намерено взыскать с бизнесменов 66 миллионов рублей за вырубку леса на полях

18:12 | 20.03.2020

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области судится с компанией из Сысертского городского округа из-за вырубки леса, в результате которой был причинен ущерб лесному фонду в размере 66,4 миллионов рублей.



В 2018-2019 гг. АО «Уральские нивы» вырубило деревья на площади более 11 гектар на территории Сысертского лесничества, полагая, что рубка проходит на землях сельхозназначения. Впоследствии выяснилось, что данный участок относится к лесному фонду, в связи с чем Минприроды обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании ущерба.



В настоящее время проводится судебная экспертиза, в рамках которой будет установлен объем фактически вырубленной древесины по каждой породе дерева. Её результаты будут известны лишь в июне.

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