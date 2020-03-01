Свердловский оперативный штаб проработает вопрос об ограничении работы развлекательных центров

17:29 | 20.03.2020

Фото: planeta-igrik.obiz.ru

Губернатор Свердловской области поручил региональному оперативному штабу решить вопрос об ограничении работы развлекательных центров. Об этом сообщает телеграмм-канал «СтопCOVID-19».



Также оперативному штабу предстоит проработать вопрос об ограничении работы фудкортов и детских зон. Это требуется, чтобы обезопасить посетителей, особенно детей, в период распространения нового коронавируса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»