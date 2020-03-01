В маршруте автобуса №1 в Екатеринбурге добавились две остановки

17:16 | 20.03.2020

В столице Урала на автобусном маршруте №1 введут дополнительные остановки. Об этом заявили в ЕМУП «Гортранс»



Так, автобус №1, следующий по маршруту ж/д вокзал – Кольцово, будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «Карла Маркса» и «Библиотека Белинского». Оба остановочных пункта расположены на улице Белинского.



Данные изменения будут действовать уже с понедельника, 23 марта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»