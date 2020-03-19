В Кольцово могут законсервировать зону международных авиалиний

16:15 | 20.03.2020

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за сокращения зарубежных вылетов в связи с пандемией коронавируса под консервацию может попасть зона международных авиалиний. Об этом Znak.com рассказали в пресс-службе аэропорта.



По сравнению с периодом 2019 года в начале марта пассажиропоток в Кольцово сократился более чем на 20%. Больше всего пострадал сектор международных направлений. В пресс-службе аэропорта рассказали, что в Кольцово сокращаются хозяйственные и транспортные расходы, а также формируются сменные графики. Такие временные меры принимаются для обеспечения равномерной занятости и стабильности дохода всех сотрудников, а также для создания гарантии штатной работы аэропорта.



Добавим, что согласно данным онлайн-табло Кольцово завтра, 21 марта, из Екатеринбурга запланирован лишь один зарубежный рейс – в Пхукет. А вылеты в Бишкек и Анталью оказались отменены.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»