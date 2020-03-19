Музей истории Екатеринбурга будет публиковать на своем сайте лонгриды, подкасты и видео

15:50 | 20.03.2020

Фото: ural-meridian.ru

Музей истории Екатеринбурга будет публиковать на своем официальном сайте лонгриды об истории уральской столицы, районах и городских феноменах. Также уже готовятся подкасты и видео. Первые релизы можно будет посмотреть уже сегодня, 20 марта.



Также музей приглашает начинающих гидов, литераторов и художников, увлеченных изучением городских феноменов, поучаствовать в проекте «Народные университеты 2.0», который реализуется в партнерстве со свердловским Волонтерским обществом, издательским сервисом Ridero, при поддержке Фонда президентских грантов.



– Можно подать заявку для поступления на один из трех факультетов – «Школа городских маршрутов», «Лаборатория воспоминаний» или «Нарисованный город», и, в случае успешного прохождения конкурсного отбора, стать одним из слушателей программы. По итогам двухмесячного обучения каждый из слушателей, в зависимости от избранного направления, станет либо разработчиком нового экскурсионного маршрута и участником фестиваля экскурсий, либо автором книги о городе и горожанах (произведения лучших выпускников будут напечатаны сигнальным тиражом), либо участником итогового вернисажа, – рассказали в пресс-службе музея истории Екатеринбурга.



Занятия будут проходить в формате вебинаров до тех пор, пока ситуация не позволит вновь организовывать очные встречи. Желающие смогут присоединиться к онлайн-трансляции либо получить запись лекции и ознакомиться с ней позднее. В таком же формате будет проходить и обсуждение практических занятий.



Набор идет до 29 марта 2020 года. Все подробности можно узнать на сайте музея.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»