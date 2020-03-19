Свердловское УФАС проверит магазины на предмет завышения цен

15:33 | 20.03.2020

Фото: megapolisonline.ru

УФАС по Свердловской области проверит производителей, а также оптовые и розничные магазины на предмет завышения цен в условиях повышенного спроса на товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Данное поручение было получено из Москвы. В сообщении говорится, что в адрес поставщиков и торговых сетей уже направлены запросы для выявления обстоятельств, свидетельствующих о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательство. Если нарушения будут выявлены в рамках анкетирования, то сотрудники УФАС будут проводить выездные проверки. Также ведомство проводит и самостоятельный мониторинг цен на некоторые жизненно важные продукты.



Нарушителям антимонопольного законодательства грозит штраф. Так, для юридических лиц он рассчитывается как процент от размера суммы выручки. Хозяйствующему субъекту в дополнение к административному штрафу может быть выдано предписание о перечислении дохода, полученного от монополистической деятельности, в федеральный бюджет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»