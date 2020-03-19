В столице Урала сократили количество автобусов на маршрутах

15:08 | 20.03.2020

В Екатеринбурге из-за коронавируса пассажиропоток в коммерческом общественном транспорте сократился на 30%. Об этом заявил директор НП «Городские пассажирские перевозки» Юрий Минин.



В связи с такой ситуацией перевозчики решили сократить число автобусов на маршрутах. Минин утверждает, что на расписании это сказаться не должно, так как дороги в городе также стали свободнее, поэтому автобусы меньше времени теряют в пробках.



Кроме того, по словам Минина, перевозчики примерно каждые четыре часа обрабатывают общественный транспорт специальными средствами, которые рекомендовал Роспотребнадзором. Средства на это они выделяют самостоятельно. Минин также сообщает, что сейчас проблемы есть только с масками, которые водитель и кондуктор должны носить, так как частники нигде не могут их найти.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»