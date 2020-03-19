Пропавшую 19-летнюю екатеринбурженку нашли мертвой

14:19 | 20.03.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

19-летнюю екатеринбурженку Яну Смирнову, пропавшую 28 февраля, нашли мертвой. Об этом сообщает ПСО «Лиза Алерт».



Обстоятельства смерти девушки на данный момент неизвестны. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, пока что никакой информации нет.



Напомним, что в последний раз живой девушку видели на Вторчермете.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»