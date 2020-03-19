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14:00 | 20.03.2020
Высокинский внес отчет об исполнении бюджета-2019 на рассмотрение Екатеринбургской гордумы
Главный финансовый документ Екатеринбурга по доходам был исполнен на 101,8% к плану, утвержденному гордумой. Объем поступлений составил 49 миллиардов рублей, а расходы – 49,2 миллиарда рублей. 66% средств было направлено на финансирование образования, культуры и здравоохранения. На дорожную деятельность направили семь миллиардов рублей, а на сферу ЖКХ и благоустройства – более 3 миллиардов рублей.
Также часть средств из городского бюджета 2019 года была направлена на финансирование мероприятий в рамках реализации нацпроектов для достижения целей и решение задач, определённых Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Общий объём данных расходов составил более четырех миллиардов рублей, из них три миллиарда направили на реализацию мероприятий нацпроекта «Жильё и городская среда», один миллиард – на нацпроект «Безопасные и качественные дороги» и 334 миллиона – на нацпроект «Демография».
Кроме того, средства из городского бюджета были направлены на строительство детсада в квартале №26 Академического района. Также была завершена реконструкция школы №1 в Верх-Исетском районе, закончен первый этап реконструкции моста через реку Исеть по улице Челюскинцев и третий этап работ по капитальному ремонту улицы Московской.
Помимо этого, проводились капремонты детских садов и школ, ледовой арены спортивной школы № 8 «Локомотив» в Железнодорожном районе, поликлиники ЦГБ № 7 в Кировском районе. Ремонт был осуществлен и в спальных корпусах в детских оздоровительных лагерях «Уральские самоцветы» и «Рассветный», а также была построена столовая в лагере имени Титова.
Добавим, что отчет об исполнении бюджета 2019 года будет представлен на публичных слушаниях.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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