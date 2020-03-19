Лучшего плавильщика золота определили в АО «Уралэлектромедь»

В аффинажном отделении химико-металлургического цеха АО «Уралэлектромедь», входящего в металлургический комплекс УГМК, прошел конкурс профессионального мастерства на звание лучшего плавильщика золота.На первом этапе конкурса шесть участников прошли теоретический тест, состоящий из 35 вопросов на знание истории цеха и предприятия, системы менеджмента качества, экологического менеджмента, охраны труда и промышленной безопасности, профессиональной деятельности. С этой задачей лучше всех справился Сергей Тушков. Всего на один балл от него отстали Василий Гончаров, Олег Сандаков и Руслан Тишков.Затем участники приступили к практическому этапу – перешли в производственную часть цеха, на свои рабочие места, где помимо розлива золота плавильщики провели обработку слитка с помощью пневмомашины со специальной насадкой, а затем с помощью трафарета и литеров нанесли на обработанную поверхность слитка маркировку.По итогам конкурса лучшим плавильщиком был признан Олег Сандаков, который сумел справиться с волнением и с минимальным количеством времени выполнил практическое задание. Второе место занял Владислав Кочеров, третье – Павел Шпарло.Подводя итоги конкурса, начальник химико-металлургического цеха Арсен Мусин поблагодарил участников за работу и подчеркнул, что плавильщики каждую смену выпускают золото в слитках высочайшей пробы, демонстрируя свой профессионализм.