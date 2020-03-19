В Свердловской области перешли на усиленный режим дезинфекции общественного транспорта

13:23 | 20.03.2020

Фото: yandex.ru

В связи с распространением коронавируса в Свердловской области транспортные предприятия перешли на усиленный режим дезинфекции электричек, междугородних и городских автобусов.



Департамент информполитики региона сообщает, что 565 междугородних автобусов проходят регулярную предрейсовую обработку. Городской общественный транспорт обрабатывается каждый раз перед выходом на маршрут.



Усиленный режим санитарной обработки введен на железнодорожном вокзале, Южном и Севером автовокзалах Екатеринбурга. Там стали чаще мыть кассовые залы и залы ожидания, поручни, двери и ручки.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»