 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

13:23 | 20.03.2020

Фото: yandex.ru

В Свердловской области перешли на усиленный режим дезинфекции общественного транспорта

В связи с распространением коронавируса в Свердловской области транспортные предприятия перешли на усиленный режим дезинфекции электричек, междугородних и городских автобусов.

Департамент информполитики региона сообщает, что 565 междугородних автобусов проходят регулярную предрейсовую обработку. Городской общественный транспорт обрабатывается каждый раз перед выходом на маршрут.

Усиленный режим санитарной обработки введен на железнодорожном вокзале, Южном и Севером автовокзалах Екатеринбурга. Там стали чаще мыть кассовые залы и залы ожидания, поручни, двери и ручки.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:03 | 20.03.2020
Жителям Прикамья рекомендуется пользоваться дистанционными сервисами в сфере ЖКХ

16:48 | 20.03.2020
Мужчина, убивший бывшую жену в здании суда в Первоуральске, отправлен в СИЗО

16:15 | 20.03.2020
В Кольцово могут законсервировать зону международных авиалиний

15:50 | 20.03.2020
Музей истории Екатеринбурга будет публиковать на своем сайте лонгриды, подкасты и видео

15:33 | 20.03.2020
Свердловское УФАС проверит магазины на предмет завышения цен

15:08 | 20.03.2020
В столице Урала сократили количество автобусов на маршрутах

14:47 | 20.03.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, сбившему трех пешеходов на улице Фурманова

14:33 | 20.03.2020
В результате взрыва газа в Перми погибла женщина

14:19 | 20.03.2020
Пропавшую 19-летнюю екатеринбурженку нашли мертвой

14:19 | 20.03.2020
В столице Прикамья появится четыре специальных медучреждения для размещения пациентов с пневмонией

14:00 | 20.03.2020
Высокинский внес отчет об исполнении бюджета-2019 на рассмотрение Екатеринбургской гордумы

13:44 | 20.03.2020
Лучшего плавильщика золота определили в АО «Уралэлектромедь»

13:39 | 20.03.2020
В Перми произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме

13:33 | 20.03.2020
В Прикамье участники досрочного периода ЕГЭ успеют подать документы в вузы

13:23 | 20.03.2020
В Свердловской области перешли на усиленный режим дезинфекции общественного транспорта

13:21 | 20.03.2020
Житель Пермского края вышел в суперфинал конкурса «Лидеры России»

13:13 | 20.03.2020
Ельцин Центр в Екатеринбурге полностью закроет свои двери из-за коронавируса

12:58 | 20.03.2020
В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантин закроется «Синара Центр»

12:43 | 20.03.2020
Пермским родителям советуют быть внимательнее к своим детям во время досрочных каникул

12:40 | 20.03.2020
В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый в деле об убийстве архитектора Кротова

12:34 | 20.03.2020
В Перми проведен экспресс-ремонт 3,6 тысячи квадратных метров дорог

12:20 | 20.03.2020
ГИБДД Екатеринбурга за пару часов выявила более 50 нарушений ПДД при перевозке детей

12:10 | 20.03.2020
Сотрудники полиции и МЧС посетили неблагополучные семьи в Екатеринбурге

12:04 | 20.03.2020
В Прикамье листки нетрудоспособности можно будет оформить по телефону

12:02 | 20.03.2020
В Екатеринбурге матери грозит реальный срок за подделку документов на ребенка

11:56 | 20.03.2020
В выходные в Перми похолодает

11:39 | 20.03.2020
В Ирбите свердловчанин приговорен к реальному сроку за пьяное вождение

11:24 | 20.03.2020
В Нижнем Тагиле осуждены агрессивные преследователи наркоманов

10:55 | 20.03.2020
В Екатеринбурге еще на трех улицах будет запрещена остановка автомобилей

10:32 | 20.03.2020
В Свердловской области задержали банду наркодилеров

10:08 | 20.03.2020
В Екатринбурге огласят приговор виновнику резонансного ДТП на Фурманова

09:39 | 20.03.2020
Коронавирус скорректировал работу зоопарка в Екатеринбурге

09:18 | 20.03.2020
В Каменске-Уральском ищут без вести пропавшего пенсионера

09:09 | 20.03.2020
В России испытывают вакцину от коронавируса

19.03.2020

23:38 | 19.03.2020
В свердловских больницах находится 57 человек с подозрением на коронавирус

23:10 | 19.03.2020
В Екатеринбурге пропала 47-летняя свердловчанка

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 