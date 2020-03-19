В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый в деле об убийстве архитектора Кротова

12:40 | 20.03.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый в убийстве архитектора Кротова. Об этом пишет 66.ру со ссылкой на сына погибшего.



Напомним, на Александра Кротова двое пьяных молодых людей напали после сделанного им замечания у кафе «Аль Шам. В конце февраля архитектор скончался в больнице.



Первого нападавшего — Егора Трошина — задержали быстро, но говорить кто был вторым участником избиения Александра Кротова он отказался.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»