ГИБДД Екатеринбурга за пару часов выявила более 50 нарушений ПДД при перевозке детей

12:20 | 20.03.2020

Фото: inlytkarino.ru

Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие «Детское кресло» недалеко от различных детсадов. За два часа выявлено 51 нарушение водителями, которые перевозили в салоне несовершеннолетних пассажиров, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.



Возбуждено 27 административных материалов в отношении автовладельцев, проявивших халатность по отношению к детям (ч. 3 ст. 12.23 Кодекса РФ). Отмечается, что в ходе рейда было выявлено шесть фактов нарушений правил применения ремней безопасности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»