В Нижнем Тагиле осуждены агрессивные преследователи наркоманов

11:24 | 20.03.2020

Фото: v-variant.com.ua

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал Владимира Наконечного, Ислама Чобанова, Евгения Пахмутова и Елены Сергеевой виновными в разбойном нападении на наркоманов в момент приобретения последними запрещенных веществ.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), частями 1 и 2 ст. 162 УК РФ (разбой, в том числе группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).



Инициатором такого «развлечения» выступила девушка. Сергеева обратилась к товарищу – Наконечному – с предложением ограбить пару наркоманов, чем тот ранее уже занимался. Наконечный не смог отказать подруге и позвал еще двоих друзей – Чобанова и Пахмутова.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, все началось в апреле 2019 года. Банда вышла на охоту в один из парков Нижнего Тагила, где ничего не подозревающие любители психотропных веществ искали заветный клад с наркотическим средством.



Наконечный напал на наркоманов, а его друзья их обыскали и достали из карманов все, что смогли найти – общая стоимость похищенного составила четыре тысячи рублей. Девушка в это время, как говорится, стояла "на шухере".



После грабежа парни начали жестоко избивать наркоманов. Как оказалось, наркоразведчиков в машине ожидали друзья, к которым пострадавшие и привели агрессоров. Сидевших в салоне автомобиля ожидала участь товарищей – их вытащили из машины, избили и забрали имущество общей стоимостью 4,5 тысячи рублей, а затем снова избили. В машине для наркопреследователей ничего ценного не оказалось.



В ходе следствия выяснилось, что Наконечный совершил еще два аналогичных преступления, а Сергеева ранее занималась незаконным оборотом наркотических средств и сбывала имущество, заведомо добытое преступным путем.



В результате суд назначил Владимиру Наконечному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом 5 тыс. рублей; Елене Сергеевой - в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Исламу Чобанову - в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 106 156 рублей; Евгению Пахмутову - в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»