Новости дня
11:24 | 20.03.2020
Фото: v-variant.com.ua
В Нижнем Тагиле осуждены агрессивные преследователи наркоманов
В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), частями 1 и 2 ст. 162 УК РФ (разбой, в том числе группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).
Инициатором такого «развлечения» выступила девушка. Сергеева обратилась к товарищу – Наконечному – с предложением ограбить пару наркоманов, чем тот ранее уже занимался. Наконечный не смог отказать подруге и позвал еще двоих друзей – Чобанова и Пахмутова.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, все началось в апреле 2019 года. Банда вышла на охоту в один из парков Нижнего Тагила, где ничего не подозревающие любители психотропных веществ искали заветный клад с наркотическим средством.
Наконечный напал на наркоманов, а его друзья их обыскали и достали из карманов все, что смогли найти – общая стоимость похищенного составила четыре тысячи рублей. Девушка в это время, как говорится, стояла "на шухере".
После грабежа парни начали жестоко избивать наркоманов. Как оказалось, наркоразведчиков в машине ожидали друзья, к которым пострадавшие и привели агрессоров. Сидевших в салоне автомобиля ожидала участь товарищей – их вытащили из машины, избили и забрали имущество общей стоимостью 4,5 тысячи рублей, а затем снова избили. В машине для наркопреследователей ничего ценного не оказалось.
В ходе следствия выяснилось, что Наконечный совершил еще два аналогичных преступления, а Сергеева ранее занималась незаконным оборотом наркотических средств и сбывала имущество, заведомо добытое преступным путем.
В результате суд назначил Владимиру Наконечному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом 5 тыс. рублей; Елене Сергеевой - в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Исламу Чобанову - в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 106 156 рублей; Евгению Пахмутову - в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:40 | 20.03.2020
В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый в деле Кротова
12:34 | 20.03.2020
В Перми проведен экспресс-ремонт 3,6 тысячи квадратных метров дорог
12:20 | 20.03.2020
ГИБДД Екатеринбурга за пару часов выявила более 50 нарушений ПДД при перевозке детей
12:10 | 20.03.2020
Сотрудники полиции и МЧС посетили неблагополучные семьи в Екатеринбурге
12:04 | 20.03.2020
В Прикамье листки нетрудоспособности можно будет оформить по телефону
11:56 | 20.03.2020
В выходные в Перми похолодает
11:39 | 20.03.2020
В Ирбите свердловчанин приговорен к реальному сроку за пьяное вождение
11:24 | 20.03.2020
В Нижнем Тагиле осуждены агрессивные преследователи наркоманов
10:55 | 20.03.2020
В Екатеринбурге еще на трех улицах будет запрещена остановка автомобилей
10:32 | 20.03.2020
В Свердловской области задержали банду наркодилеров
10:08 | 20.03.2020
В Екатринбурге огласят приговор виновнику резонансного ДТП на Фурманова
09:39 | 20.03.2020
Коронавирус скорректировал работу зоопарка в Екатеринбурге
09:18 | 20.03.2020
В Каменске-Уральском ищут без вести пропавшего пенсионера
09:09 | 20.03.2020
В России испытывают вакцину от коронавируса
23:10 | 19.03.2020
В Екатеринбурге пропала 47-летняя свердловчанка
21:13 | 19.03.2020
Футболисты «Урала» продолжат тренировки после объявления о приостановке Премьер-лиги
20:20 | 19.03.2020
Власти Екатеринбурга обсудили ситуацию с весенним паводком
20:16 | 19.03.2020
Гендиректора «ЯТЭК» после поездки в Швейцарию изолировали из-за подозрения на коронавирус
20:06 | 19.03.2020
На свердловской трассе легковушка влетела в грузовик. Водитель погиб
19:04 | 19.03.2020
В Екатеринбурге стало меньше несовершеннолетних преступников
18:57 | 19.03.2020
Дмитрий Махонин предложил направить дополнительные средства на социальную поддержку жителей Прикамья
18:50 | 19.03.2020
«Горьковка» продолжает работать с читателями
18:41 | 19.03.2020
Депутатам Пермской городской Думы представили информацию о профилактике потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних
18:26 | 19.03.2020
В Екатеринбурге после жалобы властей в прокуратуру отменили концерт группы «Sabaton»
18:11 | 19.03.2020
Оперштаб по коронавирусу: В Пермском крае отменяются мероприятия с числом участников более 50 человек
17:58 | 19.03.2020
РЖД: свердловчане, которые отказались от поездок из-за коронавируса, смогут вернуть деньги за билеты
17:56 | 19.03.2020
Управляющие компании Екатеринбурга начали проводить дезинфекцию в домах
17:50 | 19.03.2020
Южноуральский рудник «Чебачье» получит ещё один горизонт
16:57 | 19.03.2020
Екатеринбургские больницы закроют на карантин
16:38 | 19.03.2020
В бюджет Прикамья внесены изменения на 12 миллиардов рублей