В Екатеринбурге еще на трех улицах будет запрещена остановка автомобилей

10:55 | 20.03.2020

Фото: krasnodar.bezformata.com

В скором времени в Екатеринбурге знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся еще на трех улицах.



Ограничительные знаки появятся на улицах:



- Первомайская от Карла Либкнехта до Тургенева;

- Машинная от Фурманова до Щорса;

- Монтерская от Титова до Смоленской.



Также добавим, с улицы Репина будут запрещены два левых поворота к дому №52 и на Широкореченский мемориал.



Это делается в целях улучшения содержания и обеспечения пропускной способности на дорогах города, пояснили в пресс-службе мэрии столицы Урала.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»