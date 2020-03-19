В Свердловской области задержали банду наркодилеров

10:32 | 20.03.2020

Фото: zen.yandex.ua

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области при поддержке бойцов ОМОН региональной Росгвардии задержали под Первоуральском банду наркоторговцев с двумя килограммами запрещенных веществ.



Диллеры орудовали на территории всего региона, однако место их дислокации и наиболее частого распространения наркотиков – СНТ «Волчиха». Во время обысков силовики обнаружили и изъяли полимерные свертки с наркотиками общей массой свыше двух килограммов, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.



В отношении участников группы заведено два уголовных дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ». Максимальный срок, который теперь грозит наркоторговцам - до 20 лет колонии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»