В Екатринбурге огласят приговор виновнику резонансного ДТП на Фурманова

10:08 | 20.03.2020

Фото: newdaynews.ru

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга огласят приговор Владимиру Пузыреву, виновному ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок. Заседание пройдет в закрытом режиме в связи с недавним постановлением губернатора о мерах профилактики коронавируса.



Напомним, инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда подсудимый решил объехать пробку по тротуару, в результате чего пострадали мужчина, женщина и двухлетний ребенок, находящийся в коляске. Андрей Медведев, рассказывал, что после ДТП у него были переломы ребер, рук и ног. В сентябре прошлого года вторая пострадавшая, Екатерина Норицына, сообщила, что ей все еще нельзя поднимать ничего тяжелого из-за операции на позвоночнике. У ребенка были диагностированы черепно-мозговые травмы, рассказывала пострадавшая ранее.



Более того, у Пузырева на момент аварии было при себе поддельное водительское удостоверение – до случившегося инцидента Верх-Исетский районный суд лишил его прав из-за болезни. В октябре того же года Пузырев прошел медкомиссию в частном медицинском центре, где сообщил врачам заведомо недостоверные сведения о состоянии своего здоровья, а потом получил в ГИБДД дубликат водительских прав якобы в связи с их потерей.



Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»