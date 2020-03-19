Коронавирус скорректировал работу зоопарка в Екатеринбурге

09:39 | 20.03.2020

Фото: otvet.mail.ru

С 20 марта в связи с распространением коронавируса в Екатеринбургском зоопарке отменены все массовые мероприятия и закрыты все павильоны. Сроки ограничений пока неизвестны.



В список мероприятий, которые будут недоступны для посетителей, вошли показательные кормления, тематические дни и праздники. Кроме того, в зоопарке приостановлены занятия в кружке юных биологов и мероприятия с прирученными животными.



Пресс-служба заверяет, что для посещения остаются доступными открытые вольеры. Посетители могут понаблюдать за медведями, тиграми, выдрами, рысями, леопардами, волками, крупными хищными птицами и другими животными.



В связи с ограничениями стоимость билетов снижена: полный билет стоит 100 рублей, льготный — 50 рублей (ранее цены на них составляли 300 и 100 рублей соответственно).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»