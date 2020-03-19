В Каменске-Уральском ищут без вести пропавшего пенсионера

09:18 | 20.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 75-летнего Петра Константиновича Гончарова. Пенсионер ушел из дома в Каменске-Уральском 19 марта и не вернулся.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.



На момент пропажи был одет в коричневую дубленку, синие спортивные штаны, белые кроссовки, черную шапку. При себе имелась трость.



Пропавший нуждается в медицинской помощи.



Если вам что-либо известно о местонахождении Петра Константиновича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также имеющуюся информацию вы можете сообщить инфоргам «Лизы Алерт» Ларисе (8-904-547-27-43) и Ирине (8-902-267-45-44).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»