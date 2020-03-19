В России испытывают вакцину от коронавируса

09:09 | 20.03.2020

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В России начались испытания прототипа вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Разработкой и испытанием занимается научный центр «Вектор», сообщает Роспотребнадзор.



«В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины», - рассказали в Роспотребнадзоре.



Ученые считают, что внедрение вакцины возможно уже к концу 2020 года.

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