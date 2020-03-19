В свердловских больницах находится 57 человек с подозрением на коронавирус

23:38 | 19.03.2020

Фото: yandex.ru/images

В Свердловской области (по состоянию на 19 марта) под медицинским наблюдением находятся 1126 человек, из них 1068 - граждане России. А 57 человек остаются с региональных стационарах с поздрением на COVID-19, передает свердловский Роспотребнадзор.



Специалисты областного управления Роспотребнадзора напоминают, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем.



Кроме этого, региональный Роспотребнадзор напоминает, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась:



Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении по телефону горячей линии 112 и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире.



Что это значит?

- Не выходить из дома весь период карантина, даже для того что бы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор;

- по возможности находится в отдельной комнате;

- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;

- приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров;

- исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами;

- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).



Почему именно 14 дней?

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.



Что обязательно нужно делать во время карантина?

- мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;

- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.



Что делать с мусором?

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.



Как поддерживать связь с друзьями и родными?

Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео и аудио связи, по интернету, главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин.



Что делать, если появились первые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.



Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине?

У них берут анализы на коронавирус?

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля.

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10 сутки карантина, врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки).



Как получить больничный на период карантина?

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону и его доставят на дом.



Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин?

При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар.

Как понять, что карантин закончился?

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 день карантина.

© «Вечерние ведомости»