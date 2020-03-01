В Екатеринбурге пропала 47-летняя свердловчанка

23:10 | 19.03.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В уральской столице разыскивают пропавшую 47-летнюю Мартынову Наталью Анатольевну. Местоположение свердловчанки неизвестно с 16 марта, об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».



Рост Мартыновой 164 сантиметра, у нее нормальное телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Последний раз женщину видели одетой в плащ-пуховик песочного цвета с капюшоном, серую толстовку с рисунком, синие джинсы и синие замшевые ботинки на шнурках.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Натальи Анатольевной, просят обращаться по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»