Новости дня
21:43 | 19.03.2020
Фото: REUTERS / Berit Roald
Непомнящий сыграл вничью с Алексеенко на турнире претендентов в Екатеринбурге
Ещё одна партия, прошедшая сегодня, была между нидерландцем Анишем Гири и французом Максимом Вашье-Лагравом. Они также сыграли вничью.
Напомним, турнир претендентов продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победителю выпадет возможность провести титульный матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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