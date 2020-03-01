Непомнящий сыграл вничью с Алексеенко на турнире претендентов в Екатеринбурге

21:43 | 19.03.2020

Фото: REUTERS / Berit Roald

В Екатеринбурге сегодня, 19 марта, в рамках турнира претендентов по состоялась игра Непомнящего и Алексеенко. Гроссмейстеры сыграли вничью.



Ещё одна партия, прошедшая сегодня, была между нидерландцем Анишем Гири и французом Максимом Вашье-Лагравом. Они также сыграли вничью.



Напомним, турнир претендентов продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победителю выпадет возможность провести титульный матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»