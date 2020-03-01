Футболисты «Урала» продолжат тренировки после объявления о приостановке Премьер-лиги

21:13 | 19.03.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» продолжит тренировочный процесс после объявления о приостановке Премьер-лиги из-за коронавируса. Тренировки продолжатся с 23 марта, такое решение приняла команда во время сегодняшнего собрания на «СКБ-Банк Арене».



На встрече руководство и тренерский штаб обсудили изменение в планах тренировок. Ближайшие четыре дня футболисты будут отдыхать, а потом будут заниматься небольшими группами по индивидуальной программе. Тренировки будут проводиться в Екатеринбурге.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»