Власти Екатеринбурга обсудили ситуацию с весенним паводком

20:20 | 19.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга сегодня, 19 марта, на заседании обсудили ситуацию с пропуском весенних паводковых вод в текущем году, об этом сообщили в пресс-службе мэрии городской администрации.



Главным образом встали собираются обеспечить безопасность горожан. По словам представителя ФГБУ «Уральское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галины Сердюк, в этом году температура воздуха и уровень осадков в марте ожидаются в пределах нормы, сход снежного покрова будет постепенным.



Представители районных организаций же рассказали, что в районах уже созданы противопаводковые комиссии. Специалистам уже поручили работы по очистке водоотводных канав и перепускных труб. Также в районах есть аварийные бригады для ликвидации последствий возможного потопления.



Следует отметить, что по итогам заседания Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов попросил членов комиссии держать ситуацию с паводком под контролем и не допускать аварий.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»