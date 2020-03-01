Гендиректора «ЯТЭК» после поездки в Швейцарию изолировали из-за подозрения на коронавирус

20:16 | 19.03.2020

Фото: ГК "Ростех"

Якутия стала еще одним из регионов, где появились первые госпитализированные с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Один из них – генеральный директор ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (крупнейшая газовая компания Якутии) Андрей Коробов. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, результаты исследования анализов Коробова на коронавирусную инфекцию предварительно показали положительный результат.



Гендиректор ПАО «ЯТЭК» прилетел в Якутск бизнес-классом 11 марта из Швейцарии через Москву. Глава Якутии также призвал пассажиров рейсов авиакомпаний «Аэрофлота» и «S7», которые прилетели в Якутск 11 и 13 марта, обратится на горячую линию Роспотребнадзора и Минздрава.



«Потому что ряд лиц, которые сегодня подозреваются в наличие коронавирусной инфекции, прилетели этими рейсами и не только бизнес-классом», — отметил он.



Как сообщает издание News.Ykt.Ru со ссылкой на источник, Андрей Коробов не подчинялся требованиям врачей о помещении в обсерватор. Известно, что после возвращения из Швейцарии, несмотря на недомогание, он проживал в корпоративном гостиничном номере топливной компании, ходил на работу и, по некоторым данным, совершил рабочий визит в Кысыл-Сыр.



Работники компании ЯТЭК, имевшие контакт с ним и менеджерами, у которых предварительные тесты показали положительное заключение на коронавирус, будут помещены в обсерватор – это порядка 100 человек.



Всего на сегодняшний день в Якутии пять предварительно положительных результатов на коронавирус. Все они входят в 38 физических лиц, которые находятся в ближайшем окружении гендиректора «ЯТЭК». Четверо из них - менеджеры «ЯТЭК». Известно также, что по крайней мере два народных депутата парламента республики имели длительный контакт с Коробовым, и теперь это обстоятельство также может грозить риском распространения инфекции (если диагноз все же подтвердится) на политическую элиту Якутии. Спикер парламента Якутии уже отменил очередное заседание, которое было запланировано на 24 марта.



Андрей Коробов – выходец из госкорпорации «Ростех», гендиректором ПАО «ЯТЭК» он был назначен в декабре 2019 года. Бенефициаром «ЯТЭК» является бизнесмен Альберт Авдолян (сооснователь оператора Yota) который скупил долги кредиторов якутской компании, среди которых Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.



«ЯТЭК» добывает газ в Якутии, а также добывает газовый конденсат и частично перерабатывает его на мини-НПЗ. Основной актив компании — Средневилюйское месторождение с запасами около 140 млрд куб. м газа и 7,4 млн т газового конденсата.



Несмотря на природные богатства, население Якутии (половина из них – коренные якуты) живет бедно – 20% от общей численности населения имеют доход ниже прожиточного минимума, тогда как топ-менеджер «ЯТЭК, москвич Андрей Коробов может позволить себе автомобили бизнес-класса и зарубежные поездки, из которых, как выяснилось, возможно приезжает не с «пустыми руками». В настоящее время, из-за его несколько безответственного отношения (отметим, что проверку он был проходить не обязан, но мог это сделать в добровольном прядке, осознавая возможную опасность), 116 человек будут помещены в изолятор, 27 уже самоизолированы и наблюдаются по месту жительства.

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