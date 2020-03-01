Новости дня
20:06 | 19.03.2020
На свердловской трассе легковушка влетела в грузовик. Водитель погиб
В результате ДТП водитель легковушки погиб, водитель грузового автомобиля травм не получил.
На месте ДТП временно было ограничено движение на участке. Спасатели проводили деблокировку пострадавшего из поврежденного автомобиля.
Сотрудниками полиции предварительно установлено, что погибший – житель города Режа.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
© «Вечерние ведомости»
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