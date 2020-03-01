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20:06 | 19.03.2020

На свердловской трассе легковушка влетела в грузовик. Водитель погиб

На дороге «Нижний Тагил – Нижняя Салда» днем 19 марта произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Установлено, что 25-летний водитель, управляя вазовской «двенадцатой» с прицепом, не справился с управлением транспортного средства, допустил занос, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Mерседес». Грузовой автомобиль после столкновения отбросило на обочину.

На свердловской трассе легковушка влетела в грузовик. Водитель погиб


В результате ДТП водитель легковушки погиб, водитель грузового автомобиля травм не получил.

На месте ДТП временно было ограничено движение на участке. Спасатели проводили деблокировку пострадавшего из поврежденного автомобиля.

На свердловской трассе легковушка влетела в грузовик. Водитель погиб


Сотрудниками полиции предварительно установлено, что погибший – житель города Режа.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

© «Вечерние ведомости»

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