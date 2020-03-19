В Екатеринбурге после жалобы властей в прокуратуру отменили концерт группы «Sabaton»

18:26 | 19.03.2020

Фото: официальный сайт группы

В Екатеринбурге за несколько часов до начала отменили концерт шведской металл-группы «Sabaton», который должен был пройти сегодня, 19 марта, в «Теле-клубе».



Ранее организаторы заявляли о том, что в целях безопасности собирались более тщательно продезинфицировать площадку, а на входе выставить для всех посетителей антисептики для рук. Однако в связи с указом губернатора, массовые мероприятия численностью более 50 человек запрещены в области из-за риска распространения коронавируса.



Организаторы концерта рассказали, что сегодня к ним пришло предписание от заместителя главного государственного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам о запрете проведения мероприятия. А на сегодняшнем брифинге с журналистами замгубернатора Павел Креков сообщил, что на концертную площадку уже было написано заявление в прокуратуру из-за неисполнения указа губернатора.



Сама группа записала видеообращение, в котором сообщила, что из-за коронавируса не приедет в Россию: «Спасибо, Россия и Белоруссия! В связи с пандемией вируса COVID-19 наш полностью распроданный концерт в Екатеринбурге отменен, и мы также не имеем возможности продолжить наш российско-белорусский тур. Мы возвращаемся домой и начнем работу по переносу оставшихся концертов текущего тура, как только жизнь вернется в нормальное русло. Это был непередаваемый опыт, и нам не терпится вернуться и завершить начатое. Следите за новостями и STAY METAL!».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»