В Свердловской области подтвердили пять новых случаев заболевания коронавирусом

18:04 | 19.03.2020

Фото: ТАСС

Федеральный Роспотребнадзор подтвердил 5 случаев заражения новым типом коронавируса в Свердловской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Кроме того, стало известно о 47 случаях заражения по всем остальным регионам России. Всего число заболевших по стране за сутки выросло на 52 человека.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»