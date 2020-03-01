РЖД: свердловчане, которые отказались от поездок из-за коронавируса, смогут вернуть деньги за билеты

17:58 | 19.03.2020

Жители Свердловской области, которые отказались от поездок в составах организованных групп из-за вспышки коронавируса, смогут вернуть деньги за билеты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития туризма Свердловской области.



В ведомстве также отметили, что такое решение было принято в связи с отменой ряда массовый мероприятий в различных регионах России.



«Всем пассажирам, отказавшимся от поездок в составах организованных групп на поездах, отправляющихся с 18 по 31 марта, будет обеспечен возврат полной стоимости билета и возмещен сбор за резервирование мест», – сообщают в пресс-службе.



При отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая деньги будут возвращаться в соответствии с действующими правилами. Однако компания возместит сбор за резервирование для всех организованных групп.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»