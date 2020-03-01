Управляющие компании Екатеринбурга начали проводить дезинфекцию в домах

17:56 | 19.03.2020

Фото: uk-akadem.ru

Управляющие компании Екатеринбурга приступили к дополнительной обработке жилищного фонда уральской столицы обеззараживающими хлорсодержащими средствами для борьбы с возможным распространением коронавируса нового типа (COVID-19).



Одной из первых к профилактическим мероприятиям приступила управляющая компания «Академический». Сегодня, 19 марта, журналисты смогли наглядно увидеть, как происходит этот процесс и насколько эффективна данная мера на примере многоквартирного дома на улице Сахарова, 53, который обслуживает эта УК.



«Работники клининговой службы продемонстрировали, чем и как они моют полы в местах общего пользования и обрабатывают иные поверхности: дверные ручки, кнопки лифтов, перила – всё, чего жители касаются руками. Примером послужили дома, уборка в которых проходит по новой технологии – без вёдер с водой и тряпок. Например, так моются медицинские и образовательные учреждения, а также отели и торговые центры», рассказала пресс-секретарь УК «Академический» Валентина Еремеева.



Технический директор клининговой компании, работающей по договору с УК «Академический» отметила, что такая уборка мест общего пользования в этом и других домах проводится дважды в день: «Сейчас в качестве дополнительной меры профилактики мы занимаемся не только уборкой помещений моющими средствами, но и дополнительной дезинфицирующей обработкой контактных зон».



По словам Валентины Еремеевой, жильцы домов, где происходит дополнительная санитарная обработка помещений, спокойно и с пониманием относятся к этим мерам.



«Многие при слове "дезинфекция" представляют себе людей в спецкостюмах, – говорит Валентина Еремеева. – Но на самом деле ничего особенного у нас здесь не происходит. Мы как мыли полы дезинфицирующими средствами, так и моем. Но теперь повышенное внимание стали уделять обработке дезрастворами входных групп подъездов, лифтов, перил, а также имеющих наибольшую проходимость площадок и лестничных маршей на нижних этажах зданий».



Добавим, что генеральные уборки стартуют в домах под управлением УК «Академический» раньше срока и проводить их, скорее всего, будут не дважды в год, а чаще – в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе, стране и мире. При худшем варианте развития событий мы готовы исполнять все рекомендации от официальных контролирующих органов и профильных министерств. На суммах в платежках жителей это не отразится.

© «Вечерние ведомости»