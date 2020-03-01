Свердловская филармония будет проводить прямые трансляции своих концертов

17:26 | 19.03.2020

Фото: сайт Свердловской государственной филармонии

Музыкальные коллективы и артисты Свердловской государственной филармонии будут выступать без зрителей. Их концерты на сцене Большого зала будут показывать в режиме онлайн-трансляций.



Трансляции концертов в режиме реального времени пройдут 20, 21, 23, 24, 26, 28 марта. Артисты и коллективы учреждения специально подготовили эти выступления. Они состоятся в дни перенесённых программ.



На сайте учреждения появятся записи самых ярких концертов прошлых лет, которых раньше в свободном доступе не было. Также на сайте филармонии откроют доступ к программам совместного проекта Свердловской филармонии и Областного телевидения, которые транслировались в телевизионном эфире в ночное время.



Напомним, что о своём закрытии в связи с угрозой распространения коронавируса Свердловская филармония объявила 18 марта. Все концерты, которые были запланированы до 12 апреля, будут перенесены.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»