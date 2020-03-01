Екатеринбургские больницы закроют на карантин

16:57 | 19.03.2020

Фото: tvsamara.ru

Екатеринбургские больницы закроются на карантин для предупреждения распространения нового коронавируса. Об этом на брифинге штаба по борьбе с инфекцией заявил заместитель главы Свердловской области Павел Креков.



По словам Крекова, все больницы Екатеринбурга будут постепенно закрывать на карантин, это естественная мера предосторожности. Однако к тяжелобольным пациентам разрешено будет пускать посетителей, если они не вызывают подозрений.



Также Павел Креков добавил, что половина больниц в Свердловской области оборудована специальными боксами для изоляции зараженных коронавирусом пациентов, поэтому людей с подозрением на инфекцию перевозить в другой регион не будут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»