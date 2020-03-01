Более 1,7 тысяч свердловчан изъявили желание стать «волонтёрами Конституции»

16:35 | 19.03.2020

Фото: vestirama.ru

В «волонтёры Конституции» записались 1732 свердловчанина. Об этом рассказали в департаменте информационной политики главы региона.



Волонтёры будут рассказывать жителям области о предложенных поправках в Конституцию РФ, а также о проведении всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений, которое пройдет 22 апреля. Информационные точки разместят в ТЦ, аэропортах, авто- и ж/д вокзалах, парках и других местах пребывания людей.



Кроме того, важной задачей волонтёров будет вовлечение свердловчан в волонтерские акции и проекты, посвященные 75-летию Великой победы, Всемирному дню здоровья и другим праздникам и датам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»