 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

15:06 | 19.03.2020

В Свердловской области проводятся акции МВД, направленные на борьбу с наркодилерами

На территории Среднего Урала стартовали две профилактические акции МВД, которые направлены на активацию борьбы с наркодилерами, наркопритонами, вовлечением несовершеннолетних в опасную деятельность и на профилактику наркомании и раннего алкоголизма. Об этом рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, первая акция называется «Сообщи, где торгуют смертью», а вторая – «Семья без наркотиков». Мероприятия проводятся также для привлечения населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

– Это весьма эффективные рычаги по повышению уровня безопасности граждан и в особенности подрастающего поколения. Только в прошлом году на «телефон доверия» свердловской полиции при проведении аналогичных краткосрочных мероприятий поступило 1 799 обращений. Выявлено 537 преступлений в этой сфере. Из них: 160 связаны с хранением запрещенных веществ, 179 – со сбытом. Выявлено 7 притонов, а также 4 факта склонения к потреблению наркотиков и 2 преступления по ст. 231 УК РФ – незаконное культивирование наркосодержащих растений. Составлено 669 протоколов об административных правонарушениях. Сыщики изъяли более полутора килограмм различного дурмана. В Каменске - Уральском 23-летний мужчина склонял к потреблению криминального зелья школьницу, похожий случай установлен в Кировграде, где двух подростков 15 и 16 лет пытались втянуть в смертельную зависимость, – информирует полковник Горелых.

Сейчас в регионе с молодежью проводятся разъяснительные беседы, лекции и даже театрализованные представления, посвященные пагубности употребления наркотиков и спиртных напитков. Валерий Горелых также напомнил, что каждый может воспользоваться круглосуточным номером «телефона доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:50 | 19.03.2020
«Горьковка» продолжает работать с читателями

18:41 | 19.03.2020
Депутатам Пермской городской Думы представили информацию о профилактике потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних

18:26 | 19.03.2020
В Екатеринбурге после жалобы властей в прокуратуру отменили концерт группы «Sabaton»

18:17 | 19.03.2020
Депутаты Пермской городской Думы: «Подход к инвестициям должен измениться»

18:11 | 19.03.2020
Оперштаб по коронавирусу: В Пермском крае отменяются мероприятия с числом участников более 50 человек

18:04 | 19.03.2020
В Свердловской области подтвердили пять новых случаев заболевания коронавирусом

17:58 | 19.03.2020
РЖД: свердловчане, которые отказались от поездок из-за коронавируса, смогут вернуть деньги за билеты

17:56 | 19.03.2020
Управляющие компании Екатеринбурга начали проводить дезинфекцию в домах

17:50 | 19.03.2020
Южноуральский рудник «Чебачье» получит ещё один горизонт

17:26 | 19.03.2020
Свердловская филармония будет проводить прямые трансляции своих концертов

16:57 | 19.03.2020
Екатеринбургские больницы закроют на карантин

16:38 | 19.03.2020
В бюджет Прикамья внесены изменения на 12 миллиардов рублей

16:35 | 19.03.2020
Более 1,7 тысяч свердловчан изъявили желание стать «волонтёрами Конституции»

16:32 | 19.03.2020
УК и ТСЖ Перми необходимо проводить обработку подъездов дезинфицирующими средствами

16:16 | 19.03.2020
Краевой парламент оценил работу Фонда капитального ремонта Прикамья

16:12 | 19.03.2020
Для столицы Урала заказан проект кольцевой электрички

15:59 | 19.03.2020
ЗС поддержало инициативу о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести»

15:51 | 19.03.2020
Анатолий Литовченко призвал выделить рабочие поселки из состава Копейска

15:50 | 19.03.2020
В Свердловской области на горячую линию по коронавирусу обратились более 1,2 тысяч человек

15:25 | 19.03.2020
В Екатеринбурге упавшая с моста ледяная глыба разбила лобовое стекло машины

15:06 | 19.03.2020
В Свердловской области проводятся акции МВД, направленные на борьбу с наркодилерами

14:44 | 19.03.2020
Сотрудник «Уралэлектромеди» стал чемпионом России по фридайвингу

14:39 | 19.03.2020
Вице-мэр Екатеринбурга потратилась на поездку в Италию, прихватив с собой помощницу

14:27 | 19.03.2020
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём моряка-подводника

14:16 | 19.03.2020
Пермская филармония переносит даты проведения X фестиваля Дениса Мацуева

14:10 | 19.03.2020
Из-за коронавируса в Свердловском областном суде приостановлен личный прием граждан

13:46 | 19.03.2020
Полицейские Екатеринбурга проводят акцию по профилактике преступности среди подростков

13:27 | 19.03.2020
Оперативный штаб по коронавирусу в Свердловской области предупредил о фейковых сообщениях в соцсетях

13:16 | 19.03.2020
В Лысьвенскую городскую больницу поставят новый УЗИ-аппарат

12:59 | 19.03.2020
На трассе Екатеринбург – Пермь будет затруднено движение в течение суток

12:59 | 19.03.2020
Муниципальные библиотеки Перми предоставили читателям удаленный доступ к своим ресурсам

12:32 | 19.03.2020
В метро Екатеринбурга показали, как проводится санобработка против коронавируса

12:32 | 19.03.2020
Свердловский криминальный авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в ОПГ

12:26 | 19.03.2020
УФССП по Пермскому краю временно ограничивает личный прием

12:18 | 19.03.2020
Президент: голосование по поправкам в Конституцию пройдет, если позволит эпидемиологическая ситуация

12:14 | 19.03.2020
В Перми подрядчик купил новую технику, чтобы увеличить темпы экспресс-ремонта дорог

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 