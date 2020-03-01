В Свердловской области проводятся акции МВД, направленные на борьбу с наркодилерами

15:06 | 19.03.2020

На территории Среднего Урала стартовали две профилактические акции МВД, которые направлены на активацию борьбы с наркодилерами, наркопритонами, вовлечением несовершеннолетних в опасную деятельность и на профилактику наркомании и раннего алкоголизма. Об этом рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.



По словам полковника Горелых, первая акция называется «Сообщи, где торгуют смертью», а вторая – «Семья без наркотиков». Мероприятия проводятся также для привлечения населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.



– Это весьма эффективные рычаги по повышению уровня безопасности граждан и в особенности подрастающего поколения. Только в прошлом году на «телефон доверия» свердловской полиции при проведении аналогичных краткосрочных мероприятий поступило 1 799 обращений. Выявлено 537 преступлений в этой сфере. Из них: 160 связаны с хранением запрещенных веществ, 179 – со сбытом. Выявлено 7 притонов, а также 4 факта склонения к потреблению наркотиков и 2 преступления по ст. 231 УК РФ – незаконное культивирование наркосодержащих растений. Составлено 669 протоколов об административных правонарушениях. Сыщики изъяли более полутора килограмм различного дурмана. В Каменске - Уральском 23-летний мужчина склонял к потреблению криминального зелья школьницу, похожий случай установлен в Кировграде, где двух подростков 15 и 16 лет пытались втянуть в смертельную зависимость, – информирует полковник Горелых.



Сейчас в регионе с молодежью проводятся разъяснительные беседы, лекции и даже театрализованные представления, посвященные пагубности употребления наркотиков и спиртных напитков. Валерий Горелых также напомнил, что каждый может воспользоваться круглосуточным номером «телефона доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»