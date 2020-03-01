Сотрудник «Уралэлектромеди» стал чемпионом России по фридайвингу

Начальник газоспасательной службы энергоцеха АО «Уралэлектромедь», входящего в металлургический комплекс УГМК, Александр Максимов стал чемпионом России по фридайвингу, установив новый рекорд страны. В статической задержке дыхания он продержался под водой 8 минут 50 секунд.Открытый Чемпионат России имени Натальи Молчановой проходил в Москве по правилам AIDA. На протяжении четырех дней спортсмены состязались в статической задержке дыхания, нырянии в длину в моноласте, классических ластах и без ласт. В этом году в соревнованиях приняло участие 60 сильнейших фридайверов со всей России.«В первый день был мой «коронный» вид соревнования – статическая задержка дыхания. Максимально сконцентрировался на попытке, которая закончилась успешно. Стрелка секундомера остановилась на отметке 8 минут 50 секунд – это новый рекорд России! Свой личный рекорд мне удалось улучшить на 10 секунд, а лучшее российское достижение на 2 секунды. Мой соперник показал результат 8 минут и занял второе место», – рассказал Александр Максимов.В следующие дни участники соревновались в динамических дисциплинах, где были установлены еще два национальных рекорда и один мировой. Александр смог войти в тройку призеров в нырянии в классических ластах. В двух других видах стал пятым. По итогам соревнований Максимов отобрался в сборную команду России для участия в ближайшем Чемпионате Мира по фридайвингу.