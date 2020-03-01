Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём моряка-подводника

14:27 | 19.03.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником. Он также напомнил, что два атомных подводных крейсера названы именами свердловских городов «Верхотурье» и «Екатеринбург».



По словам Куйвашева, предприятия и правительство области оказывают системную шефскую поддержку экипажам этих кораблей: способствуют улучшению жилищных и бытовых условий экипажа, организации досуга и оздоровления семей и детей моряков.



«Благодарю ветеранов и военнослужащих подводного флота за доблесть, профессионализм, верность воинскому долгу, отличную добросовестную службу! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, мира, благополучия и успехов в службе!», – цитирует главу Свердловской области департамент информполитики.



Добавим, что моряков-подводников также поздравил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он напомнил о дружеских отношениях Екатеринбурга и города Гаджиева, где уральцы построили жилой дом, детский садик и возвели храм святого апостола Андрея Первозванного – покровителя военных моряков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»