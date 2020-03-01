Оперативный штаб по коронавирусу в Свердловской области предупредил о фейковых сообщениях в соцсетях

13:27 | 19.03.2020

Фото: obltv.ru

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Свердловской области предупредил об участившихся случаях массового распространения недостоверной информации в соцсетях и мессенджерах.



«Авторы рассылок, в частности, сообщают о якобы имеющихся планах по прекращению в России внутренних автомобильных, железнодорожных и авиасообщений, о скором введении полного карантина и призывают жителей закупать впрок продукты питания. Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в штабе.



Представители оперативного штаба рассказали, что Свердловская область полностью обеспечена продуктами питания и товарный рынок стабилен.



Также жителям области напомнили, что за распространение недостоверной информации о коронавирусе законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.



Добавим, что сегодняшний день в регионе официально зарегистрирован только один подтверждённый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»