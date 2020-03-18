На трассе Екатеринбург – Пермь будет затруднено движение в течение суток

12:59 | 19.03.2020

Фото: kp.ru

С 19 по 20 марта на 337 километре трассы Екатеринбург – Пермь, в районе Старых Решет, будет затруднено движение. В пресс-службе «Уралуправтодора» отметили, что на участке проводятся строительные работы.



Объехать работы можно по съездам ремонтируемой развязки на 332 километре. В случае заторов можно будет проехать через Московский тракт. Для левых поворотов в поселки Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через транспортные развязки на 337 и 317 километрах трассы Пермь –Екатеринбург.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»