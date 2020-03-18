В метро Екатеринбурга показали, как проводится санобработка против коронавируса

12:32 | 19.03.2020

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге рассказали, как проводится профилактика коронавируса в метро. Особое внимание уделяется обеззараживанию поверхности сидений, поручней лестниц, эскалаторов и дверей.



По словам директора Екатеринбургского метрополитена Андрея Панаиотиди, влажная уборка станций проводится четыре раза в день. Подвижной состав обрабатывается дважды: после часа пик и ночью. Панаиотиди заверил, что речи о закрытии метро не идет, поезда будут ходить в штатном режиме.



Уборщикам выдали респираторы, защитные костюмы и перчатки, а также ортальные мойки, ранцевые опрыскиватели и аппараты высокого давления. Кассиров и сотрудников службы безопасности обеспечили медицинскими масками и антисептическими гелями. Помимо прочего, рабочие с признаками ОРВИ не допускаются к работе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»